شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة النظافة ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ليلية لمدينة بنها يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتأكد خلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن الحملة أسفرت عن رفع 22 حالة إشغال طريق، وضبط 18 حالة إشغال أمام المحال التجارية مع تحرير محاضر لهم، كما تم تغريم 10 مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف.

وجاءت الحملة في إطار خطة الارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بنها وشرطة المرافق لتطهير شوارع المدينة من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

بدأ المحافظ الجولة بالمرور بمنطقه الفلل وبعد كوبري الفحص وشارع فريد ندا وشارع كلية التجارة، حيث تمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين، وتم إزالة الإشغالات أمام المحال التجارية والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص.

واثناء الجولة تابع الهجان التزام المحلات التجارية والكافيهات بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان المحطة، حيث يتضمن المشروع تطوير الميدان من خلال عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها وقد أبدى المحافظ بعض الملاحظات على أعمال التطوير وعلى الفور وجه رئيس المدينة بمراجعتها مع مهندسي المشروع.