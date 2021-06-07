شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفرالشيخ»: لا شكاوى من «علوم الإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء أمورهم من امتحان مادة العلوم، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان جاءت من المقرر الدراسي، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت «كشك» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن جميع التعليمات والتوجيهات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذها والخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات وأعمال التطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم استبعاد ملاحظين بمدرسة الحمراوي الإعدادية، واستدعاء رئيس اللجنة للتحقيق، لعدم انتظام العملية الامتحانية، مشددة على منع الغش في اللجان، لينال كل طالب حقه .

أدى 57 ألف و676 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، اليوم الاثنين، امتحان مادة العلوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، في ظل تشديدات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .