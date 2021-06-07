شكرا لقرائتكم خبر عن بغرض الترويج للسياحة البيئية.. «فؤاد» تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حفل توزيع جوائز مسابقة الإتحاد الاوروبى للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثالثة عشرة موضوعها هذا العام «رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها» والتى تنظم بالتعاون بين ووزارة البيئة ممثلة في حملة ايكو ايجيبت، وزارة السياحة والآثار ووزارة الدولة للإعلام بحضور سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، والدكتور أحمد غنيم مساعد وزير السياحة والآثار، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة وحسام محسن مساعد وزير الدولة للإعلام ،والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ذلك بمتحف الحضارة بالفسطاط.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بمشاركة الوزارة في هذه المسابقة من خلال حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية والتي تم اطلاقها بمدينة شرم الشيخ العام الماضى بهدف حماية التنوع البيولوجى وثروات مصر الطبيعية مع الاستمتاع المسؤول بتلك الطبيعة وتنوعها البيولوجى، مؤكدة على أن الوزارة من خلال حملة ايكو ايجييت تعمل على الترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف وغير تقليدى ومنه الاشتراك في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعرض منتج السياحة البيئية من خلال المواطن العادى بما يساهم في الترويج للمحميات الطبيعية في مصر كتجربة فريدة ومميزة.

واشارت وزيرة البيئية أن الوزارة ممثلة بـ Eco Egypt، تقدم جائزة خاصة لأفضل صورة تم التقاطها في محمية طبيعية وقد فاز بها محمد حاكم حسين السيد عن صورته في «البلو هول» في مدينة دهب.

جديرا بالذكر أن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أطلق النسخة الثالثة عشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف تشجيع هواة التصوير الفوتوغرافي المصريين من جميع أنحاء البلاد لتصوير جمال المعالم المصرية وتسليط الضوء على ثراء وجمال حضارة مصر وتراثها وثقافتها والترويج للسياحة البيئية، بما في ذلك صور الحياة البرية وتنوع النباتات في البلاد؛ مع إلقاء الضوء على المشاريع الضخمة الحديثة التي تم تنفيذها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

هذا ويقدم وفد الاتحاد الأوروبي جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم أفضل 30 صورة لتعزيز الحوار الثقافي بين المصريين والأوروبيين وإبراز الشراكة المعززة بين الاتحاد الأوروبي.