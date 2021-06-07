شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 20 منشأة طبية بالإسكندرية في 24 ساعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق وتشميع 20 منشأة طبية خاصة في الاسكندرية في يوم واحد، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، كما تم المرور على 37 منشأة طبية خاصة في 5 أحياء بالمحافظة إلى جانب غلق 21 منشأة مخالفة في محافظة الجيزة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار «مجاهد» إلى المرور على 68 منشأة طبية خاصة في المحافظتين، تنوعت ما بين «مستشفيات، عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي، معامل، مراكز أشعة»، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

وقال الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن الحملات شملت المرور على 37 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية بـ مناطق «العجمي، المنتزه، العامرية، شرق ووسط الإسكندرية»، كما تم المرور على 31 منشأة بمحافظة الجيزة بـ مناطق «الدقي، المهندسين، العجوزة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد»، وذلك من خلال 21 فريق من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين.

وأشار «زكي» إلى إصدار قرار إغلاق لـ 20 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية، و21 منشأة أخرى بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتهم للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وعدداً منها يعمل بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

خالفت الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى .. غلق وتشميع 20 منشأة طبية فى الاسكندرية فى يوم واحد (صور)

خالفت الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى .. غلق وتشميع 20 منشأة طبية فى الاسكندرية فى يوم واحد (صور)

خالفت الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى .. غلق وتشميع 20 منشأة طبية فى الاسكندرية فى يوم واحد (صور)

خالفت الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى .. غلق وتشميع 20 منشأة طبية فى الاسكندرية فى يوم واحد (صور)

خالفت الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى .. غلق وتشميع 20 منشأة طبية فى الاسكندرية فى يوم واحد (صور)

خالفت الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى .. غلق وتشميع 20 منشأة طبية فى الاسكندرية فى يوم واحد (صور)