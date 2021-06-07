شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية يؤدون اختبار اللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية اليوم الإثنين اختبار اليوم الثالث عن امتحانات الدور الاول عن العام الدراسي 2021 في مادة اللغة الانجليزية بلجان امتحانية.

من جانبه أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني فجر اليوم أثناء حضورة عملية توزيع صناديق الأسئلة على رؤساء وأعضاء مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية يتقدمهم مديري عموم الإدارات أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق بالأمس أية شكاوى من امتحان مادة الجبر والإحصاء وأن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المقرر الدراسي ولا صحة لما يشاع عن صعوبة الامتحانات بالمنوفية مضيفا أن اللجان الفنية المشكلة بعناية ملتزمة تماما بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من مستشاري المواد بالوزارة.

وواصل مدير المديرية متابعته لعملية توزيع صماديق الاسئلة العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها وتخصصاتها مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الطلاب الاختبارات المعملية نظرا لطبيعة هذه الاختبارات .