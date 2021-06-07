شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم البحيرة» : لا شكاوى من «دراسات الإعدادية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي طلاب الشهادة الإعدادية، الاثنين، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في اليوم الأخير من امتحانات نهاية العامة الدرسي في مدارس محافظة البحيرة.

بدأت الامتحانات يوم الأحد أول يونيو واستمرت حتى الأحد 7 يونيو واستهدفت ١٠٣ آلاف و٨٠٣ من الطلاب أدوا الامتحانات في ٦٠٦ لجان موزعة على ١٨ إدارة تعليمية.

بلغت نسبة حضور الطلاب في اليوم الأخير 99.41% وتمت الامتحانات وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء دخول اللجان وداخلها وأثناء الخروج.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام الامتحانات خلال الفترة السابقة وعدم اكتشاف أي مشكلات صحية لأى طالب، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أو الغرف التابعة أي شكاوي من امتحان مادة الدراسات أو امتحانات الشهادة الإعدادية أو أحداث طارئة في جميع اللجان على مدار جميع أيام الامتحانات.

تعليم البحيرة: لا شكاوي من امتحان الدراسات الإجتماعية ولم نكتشف مشكلات صحية

تعليم البحيرة: لا شكاوي من امتحان الدراسات الإجتماعية ولم نكتشف مشكلات صحية