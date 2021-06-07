شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم البيئة العالمي واستعادة الأنظمة الحيوية» عنوان ندوة تثقيفية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «يوم البيئة العالمي واستعادة الأنظمة الحيوية»، وذلك بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

ويقوم بتقديم الندوة الدكتور عرفة ناجى محمد، مدير إدارة التخطيط بالفرع الإقليمي بجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، يتحدث فيها عن التعريف بالنظم البيئية وكيفية إستعادة جميع أنواعها، بما في ذلك الغابات والأراضي الزراعية والمدن والأراضي الرطبة والمحيطات، وذلك من خلال إطلاق مبادرات الإستعادة من جانب الأشخاص والحكومات ووكالات التنمية، فضلا عن توضيح المخاطر الناتجة عن إستنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والإحتباس الحراري.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.