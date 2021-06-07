شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يتفقد المصابين الفلسطينيين في معهد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ووفد مصاحب له من البرلمان العربي بزيارة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، حيث يتلقى العلاج عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة جراء الاعتداء الوحشي والقصف الإسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتفقد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له أحوال الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني للاطمئنان على صحتهم، مؤكداً أن تلمس أوضاعهم الصحية هو أقل واجب يمكن أن يقوموا به إزاء التضحيات التي قدموها وما زالوا في سبيل الدفاع عن أرضهم وما يسطرونه من صمود بطولي من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست قضيتهم وحدهم، بل القضية الأولى والمركزية للعرب.

كما تفقد رئيس البرلمان العربي والوفد المصاحب له، الأجنحة التي يُعالج فيها الأطفال والشباب المصابين بالمستشفى، وشهدت الزيارة حوارات قصيرة معهم لمؤازرتهم معنوياً، مؤكدين أنهم أبطال، وأن البرلمان العربي والشعوب العربية تقف بجوارهم، وأنهم ليسوا وحدهم في معركتهم المقدسة حتى نيل كافة حقوقهم.

كما جدد رئيس البرلمان العربي خالص شكره وعظيم تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأشقاء الفلسطينيين.