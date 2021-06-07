فوز طلاب «زراعة الإسكندرية» بمشروعى تصميم آلة قص النجيل وتطوير منظومة ري ذكية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز طلاب من كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، بمشروعين جديدين ضمن المشروعات الطلابية التي تم قبولها من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

واستقبل الدكتور محمد بهي الدين، عميد الكلية، والدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطلاب الفائزين بالمشروعات الطلابية التي تم قبولها من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لتكريمهم، وهما المشروع الاول، عبارة عن تصميم وتنفيذ وحدة ذاتية الحركة لصيانة المسطحات الخضراء (قص وتهوية)، مستشار المشروع الدكتور محمد نصر، والطلاب المشاركين، إسراء محمد محمد عبدالظاهر ،وكريم احمد كمال، عزة خميس محمد الطلاب بقسم الهندسة الزراعية، ومريم محمد صديق ابراهيم بقسم أمراض النبات ،ونادر السيد عبدالعظيم أحمد بقسم علوم وتقنية الاغذية، ومريم احمد زغلول السيد بقسم الوراثة.

وقال العميد، إن المشروعات الفائزة والتى تم قبولها تأتى تحت رعاية عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن المشروع الثاني، عبارة عن تطوير منظومة ري ذكية لتقييم ومتابعة جودة المسطح الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ومستشار المشروع الدكتور أحمد عبدالعال، الطلاب المشاركين هم مهاب سامي انور احمد عمران، واحمد ايمن محمد الرفاعي، واحمد ايمن محمد السعيد، اسراء محمد متولي،ورحمة حسين محمد حسين الطلاب بقسم الهندسة الزراعية، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن استخدام تكنولوجيا الكترونية متطورة تتيح تعظيم الاستفادة من مياه الري مع المتابعة المستمرة للمسطح الأخضر عن طريق تصويره ضوئيا وتحليل الصور الناتجة عن طريق الوحدة الالكترونية المطورة تتحكم في عمليات الري مع أخذ قراءات مستمرة من رطوبة التربة عن طريق حساسات تعمل عن بعد للمتابعة المستمرة لحالة المسطح الأخضر والتواصل المستمر مع المستخدم عن بعد عن طريق شريحة اتصالات مدمجة مع النظام.

وأوضح أن الكلية للعام الثالث على التوالي تفوز بالمشروعات الطلابية الممولة ففى عام ٢٠١٩/٢٠١٨، حيث فازت الكلية باثنين من مشروعات التخرج والعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فازت الكلية بثلاث مشروعات والذي أشاد بهم أعضاء لجنة استلام المشروعات مما أعطي الثقة والفرصة هذا العام وأدي ذلك إلى رفع الكفاءة البحثية والأنشطة الطلابية بالكلية.

فوز طلاب "زراعة الاسكندرية" بمشروعى تصميم آلة قص النجيل وتطوير منظومة رى زكية (صور)

فوز طلاب "زراعة الاسكندرية" بمشروعى تصميم آلة قص النجيل وتطوير منظومة رى زكية (صور)