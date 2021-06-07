شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش أعمال توصيل المرافق لـ78 عمارة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا، لمناقشة الأعمال الخاصة بتوصيل المرافق لـ78 عمارة، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الاقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور وفد من إدارة المهندسين العسكريين، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة ايمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي قطاعات الغاز والكهرباء وعدد من الجهات المعنية.

أكد محافظ المنيا أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

ويقام المشروع على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويموله صندوق تطوير المناطق العشوائية.

أوضح محافظ المنيا، أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي وجاري تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة لمياه الشرب، موجها بإزالة كافة العقبات أمام المشروع الذي سيضم كافة الخدمات، ويهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تهدد حياة سكانها، والذين عانوا سنوات عدة من الإهمال والعشوائية.