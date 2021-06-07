شكرا لقرائتكم خبر عن خالفت الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 1280 مركزا ومحلا بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حصاد ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء الشهر الماضي، مؤكدا أنه تم إغلاق ٢٠ سنتر تعليمي، وغلق أكثر من ٨٩٨ محل مخالف، وغلق ٣٦١ مقهى وتوجيه عدد ٢٣ إنذار للمقاهي وتم التحفظ على ١٣٩٨٠ حالة إشغال من المقاهى،بالإضافة إلى تحرير ٩١٢٣ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وشدد «الشريف»، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا على الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

خالفت الإجراءات الاحترازية .. غلق وتشميع 1280 سنتر ومقهى ومحل وتحرير 9123 محضراً (صور)

خالفت الإجراءات الاحترازية .. غلق وتشميع 1280 سنتر ومقهى ومحل وتحرير 9123 محضراً (صور)

خالفت الإجراءات الاحترازية .. غلق وتشميع 1280 سنتر ومقهى ومحل وتحرير 9123 محضراً (صور)

خالفت الإجراءات الاحترازية .. غلق وتشميع 1280 سنتر ومقهى ومحل وتحرير 9123 محضراً (صور)