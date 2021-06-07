شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: «برنامج علوم البيئة» الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الاثنين، على أن إطلاق برنامج جامعي لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، يأتي في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 .

وأوضح «الخشت» أنه تم تصميم البرنامج بصورة ديناميكية تتسم بالعمق والشمول وترتكز على الابتكار والفكر الإبداعي والتعلم التشاركي والمناقشات المتزامنة والعمل الجماعي والتفكير الناقد ومعالجه التحديات المعاصرة والإدارة المثلى للازمات وهو ما يميز الجيل الرابع من التعليم، حيث يتميز برنامج العلوم البيئية بدراسة وتحليل ومعالجة التحديات البيئية المعاصرة كالاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتلوث الهواء والمياه والتربة والإستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لإعداد برنامج جامعى لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشار «الخشت» أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وان البرنامج مصمم لتأهيل جيل مطور وكوادر من الخريجين المتميزين على دراية بتحديات العصر والاستدامة المعرفية والتنموية والاقتصادية والبيئية، مطبقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتطويع إمكانات البرمجيات الحديثة ونظم المعلومات والاستشعار عن بعد، وتم إعداده طبقا لمعايير الجودة العالمية وبالتعاون والشراكة مع العناصر المختلفة لسوق العمل والهيئات ذات الصلة محليا ودوليا ومنها جهاز شؤون البيئة التابع لوزاره البيئة، وعلى الصعيد الدولي جاري الاختيار بين عدد من الجامعات المتميزة عالميًا لعمل توأمة خاصه بالبرنامج ليتميز بالصبغة الدولية ولتطوير الخبرات وتبادل المؤهلات والامكانيات .