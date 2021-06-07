شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر نقل محاكم أسرة الفشن وأسرة مراغة ومراغة الجزئية إلى مقرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة الفشن إلى المقر الموجود بشارع الجيش بمركز الفشن "في الجهة المقابلة لمحكمة الفشن الجزئية"، بدلًا من المقر الحالي.

كما نشرت الجريدة قرار بإعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة مراغة الجزئية ومحكمة المراغة لشؤن الأسرة، إلى العقار الموجود في مدينة المراغة بشارع أسيوط ـ سوهاج بجوار البنك الاهلى في عمارة كمال محمد درويش، بدلًا من المقر الحالي.