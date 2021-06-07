شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتى ثابتة ومستقرة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية 65 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيهًا، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار.



الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

وفى سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بأسعار مثيلتها بالأسواق الأخرى، كما يتم تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع المدعمة لضمان انتظام صرفها لما يقرب من 64 مليون مستفيد من منظومة الدعم فى مواعيدها المحددة شهريًا.