شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروعات للتنقيب عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ومن المقرر أن يناقش اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.

ويناقش المجلس، أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.

كما يناقش عددا من الاتفاقيات الدولية منها التقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

ويناقش المجلس تقرير للجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو ، الموقع بتاريخ 3/3/2020.

ويناقش تقريراللجنة المشتركة فهو عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الاقصر" بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.