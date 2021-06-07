شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها حاليا من خلال الهيئة، وكذا الموقف التمويلى لهذه المشروعات حتى الآن، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لدفع العمل بها، والإسراع بمعدلات تنفيذها، وكذا الاستعداد للبدء فى مشروعات جديدة، نظرا لدور الهيئة التنموى الفاعل فى هذه المرحلة، وتوسعها فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه فى ضوء النهضة العمرانية الكبيرة التى تتبناها الدولة حالياً، والتى تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنه يتم حاليا بذل الجهود الممكنة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الحالية، سعيًا لتحقيق الاستفادة المرجوة منها فى أقرب وقت ممكن، ولا سيما أنها تخدم قطاعات عريضة من المواطنين على مستوى الجمهورية.

وفى ضوء ذلك، استعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى لعدد من هذه المشروعات، والتى من بينها مشروع تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، وكذا موقف مشروع تطوير ممشى أهل مصر، ومشروعات مدن الجيل الرابع.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من بدروم "جراج سفلي" وطابق أرضى " تجاري" و طابق أول "جراج علوى"، و16 طابقا سكنيا، ويحتوى على 10 مصاعد و4 مداخل، بينما يتكون البرج الثالث من طابق أرضى " تجاري" و 10 طوابق سكنية وبه 3 مصاعد.

وفى الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى أنه جار العمل على قدم وساق فى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فى إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية، حيث تشمل أعمال التطوير بالمشروع تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجارى فندقيّ، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من العمارات السكنية، مستعرضا موقف بنود التمويل الخاص بالمشروع.

وخلال الاجتماع، تم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع " ممشى أهل مصر" وموقف الخطة التمويلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم العمل فى المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول ما يقرب من 2 كم، وتم الانتهاء منها، وسيتم بدء التشغيل قريبا.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات مدن الجيل الرابع، والممتدة فى سائر أنحاء الدولة شمالا وجنوبا، والتى يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق العاصمة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وأسوان الجديدة، وغيرها.

وأفرد وزير الإسكان جانبا من شرحه لتوضيح الموقف التنفيذى والتمويلى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية، والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة، وكذا أعمال المرافق بالمدينة.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة والخطة التمويلية لها، ومنها الحى اللاتينى الذى يقام على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، مشيرا أيضا إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق المختلفة به، وكذا موقف تنفيذ منطقة الأبراج الجدبدة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة الصينية، وموقف تمويل هذا المشروع.

وفيما يتعلق بمدينة "حدائق العاصمة"، فأكد الوزير أنها تعد أحد المشروعات العمرانية الجديدة التى يتم تنفيذها على محور القاهرة السويس أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ نحو 29435.5 فدان، وتضم جميع أنواع الإسكان الذى من المخطط أن يشغل مساحة تبلغ نحو 12 ألف فدان، منها إسكان فاخر ومتميز، إلى جانب الإسكان المتوسط، موضحا أنه جار تنفيذ المرحلة العاجلة من المشروع على مساحة 2350 فداناً ضمن مشروع الإسكان المخصص لمنخفضى الدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب المساحات المخصصة للأنشطة الخدمية، ومساحات أخرى للمسطحات الخضراء، وأطلع وزير الإسكان رئيس الوزراء على تفاصيل موقف الخطة التمويلية للمشروع، وكذا الموقف التنفيذى.

وقدم وزير الإسكان شرحا موسعا عن موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة بالصعيد، مؤكدا أنها تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.