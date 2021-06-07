شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 إلى السبت 12 يونيو 2021، حيث يشهد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الإثنين 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:50 كم فى الساعة وارتفاع الموج 2.5: 4 أمتار.



- يوم الثلاثاء 8 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 9 يونيو:

اعتبارا من يوم الأربعاء 9 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد.

- يوم الخميس 10 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 11 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم السبت 12 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .