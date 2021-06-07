شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: إجراء أكثر من 42 ألف فحص بالأقصر وأسوان ضمن «اكشف واطمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك من خلال حملة (اكشف واطمن)، والتي أطلقتها الهيئة لإجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمحافظتين منذ بداية شهر يونيو الجاري، والتي تخطت أكثر من 42 ألف فحص طبي للمواطنين حتى الآن.

وأوضحت الهيئة في بيان، الإثنين، أن الحملة المجانية (اكشف واطمن) للفحص الطبي للمواطنين، والتي تستمر حتى نهاية يونيو الجاري، تستهدف الكشف المجاني على قاطني المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك تيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عدد من المناطق بالمحافظتين.

وتابع بيان الهيئة، أن إجمالي المفحوصين من خلال حملة (اكشف واطمن) بلغ 4203 مواطن بالمحافظتين، لافتًا أن كافة الفحوصات الطبية والتي تم إجراؤها بواقع 10فحوصات طبية لكل مواطن، يتم إجراؤها مجانًا، طوال فترة الحملة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل إجراء 10 فحوصات طبية على المواطنين، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت حملة (اكشف واطمن)،التي تستهدف قاطني جنوب الصعيد، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.