شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة وجامعة القاهرة يوقعان مذكرة لإعداد برنامج لمواجهة التلوث والتغير المناخي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الاثنين، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لإعداد برنامج جامعي لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في إطار الاتفاق بين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدمج المناهج البيئية في التعليم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندسة داليا لطيف كبير أخصائى البيئة بالبنك الدولي، وعدد من أساتذة ونواب الجامعة والقيادات المعنية بوزارة البيئة .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتنفيذا للتكليفات الرئاسية المتعلقة بتنفيذ مشروع متكامل يعمل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية، والذى يتضمن في إطاره نشر والتوسع في الوظائف الخضراء، ويشمل بناء القدرات والإمكانيات الفنية في ممارسة تلك الوظائف من خلال تعليم جامعي مختص بعلوم البيئة، مشيرة إلى ان استحداث تعليم جامعي بيئي تحت عنوان «استحداث الوظائف الخضراء»، يهدف إلى إنشاء وبناء جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر والمستقبل من حماية وتنمية بيئية.

وأضافت أن هذا النشاط في إطار المشروع يستهدف خلق مناهج تعليمية جامعية متقدمة تؤهل الخريجين للعمل في سوق العمل البيئي بمفاهيمه المختلفة بوعي وتكامل مع التطور الذي يشهده هذا المجال على المستوى الوطني والعالمي، مما يعطى المنشآت والكيانات التي سوف تستفيد من خريجي هذا البرنامج القدرة على مواكبة المتطلبات الفنية للتوافق البيئي مع القوانين البيئية المصرية والدولية ومتطلبات حماية البيئة ومواردها ودعم التنمية المستدامة بمفهومها الواسع.