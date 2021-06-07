شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعفى أحد أبناء مصابي العمليات الحربية من المصروفات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إعفاء أحد أبناء مصابي العمليات الحربية من المصروفات الدراسية بالجامعة، وذلك في اطار الشكوى المرسلة إلى منظومة الشكاوى الحكومية للمطالبة بإعفائه من المصروفات الدراسية كونه ابنًا لأحد مصابي العمليات الحربية.

وقال «الجيزاوى» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن قرار إعفاء مقدم الشكوى من المصروفات وتسليمه الكتب الدراسية جاء طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات والذي ينص على منح كافة الطلاب أبناء الشهداء «الكارت الذهبي» وعليه فيحق له التوجه لاسترداد المصروفات بشكل قانوني إن كان قد سددها.

يذكر أن منظومة شكاوى الحكومية بجامعة بنها استقبلت 1200شكوى حتى شهر مايو 2021 بنسبة إنجاز 100% وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية ( مجلس الوزراء ) وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً، ما يعكس تنامى ثقة المواطن في فعالية المنظومة ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.