شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، في التاسعة من صباح اليوم، آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة الجبر والإحصاء للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، داخل ٧٣١ لجنة امتحانية على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال، وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام يبلغ 118118 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 11577 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل أول الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.