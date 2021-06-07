شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية «حلوة» ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية حلوة بمركز مطاى، على مدار يومين متتاليين 7 و8 يونيو الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.