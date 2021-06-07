شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف.. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021، انخفاضا طفيفا فى الأسعار بعد حالة الاستقرار الذى استمر فيها خلال اليومين الماضيين وذلك بسبب تأثره بالأسعار العالمية بعد عودة الأسواق والبورصات للعمل صباح الاثنين .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، 925 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 809 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 693 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6492 جنيه .

أما سعر الذهب عالميا فشهد انخفاضا ملحوظا فور عودة العمل بالبورصات والأسواق العالمية حيث انخفض الطلب فى بداية التعاملات على المعدن الأصفر لصالح الدولار وسندات الخزانة الامريكية والذى تربطهما علاقة عكسية بالذهب وتراجع الذهب فى التعاملات الفورية والعقود الآجلة بقيمة تتراوح مابين 5 و7 دولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 832.71 جنيه، وكان مساء الأحد، 834.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,884.78 $ ، وكانت مساء الأحد 1،891.24 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، صباح اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 922 إلى 925 عيار 22 845 إلى 848 عيار 21 807 إلى 809 عيار 18 692 إلى 693 عيار 14 538 إلى 539 عيار 12 461 إلى 462 الاونصة 28683 إلى 28754 الجنيه الذهب 6456 إلى 6472 الكيلو 922286 إلى 924571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الاثنين، 7 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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