بأسلوب المغافلة.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بمنطقة الساحل.

وكشفت التحقيقات أنه اثناء متابعة القوة الأمنية لمديرية أمن القاهرة، للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية"، وبحوزته مبلغ مالي، و5 هواتف محمولة، ماركات مختلفة مجهولين المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى عدد 2 من المجني عليهم، وأضاف بأن باقي الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جارى التوصل لمالكيهم".

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.