"يوسف" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي مش عايزه تقشرلي برتقال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "يوسف. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه؛ مبرر طلبه "زوجتي رفضت تقشرلي برتقالة.. وقالت مش قادرة".

يقول "يوسف" - 34 سنة - محاسب: تزوجت منذ عام تقريبًا من "هالة. أ" - 30 سنة، وبدأت المشاكل بيننا بعدما علمت زوجتي بحملها، حتى قررت عدم التحرك من غرفتها بحجة أنها حامل، وأهملت كامل التزامات المنزل "كل يوم بشتري الأكل من برا".

تابع الزوج: زوجتي طلبت مني بأن أخدمها وأنظف المنزل، ولم تكتفي بذلك بل طالبتني بخدمة أسرتها أيضًا عندما يأتون لزيارتها، حتى أخبرتني شقيقتها أثناء زيارتها لنا "حق مراتك عليك أنك تخدمها عشان هي حامل في إبنك".

استكمل يوسف: أثناء حمل زوجتي تعرض ذراعي للكسر، وحينها تخلت عنى زوجتي وتركتني وذهبت لدى أسرتها، ثم جاءت في يوم للحصول على بعض ملابسها، وأثناء ذلك طلبت منها تقشير برتقالة، فرفضت وقالت "مش قادرة"، فتشاجرت معها بعدما فاض بي الكيل، لكنها طردتني وطلبت الطلاق وقالت "ده بيتي عشان أنا حاضنة".

يختتم الزوج: عقب ذلك لم أجد أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 3041 لسنة 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.