وزارة البيئة وجامعة القاهرة يوقعان مذكرة تفاهم لإعداد "برنامج جامعي لعلوم البيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لإعداد برنامج جامعي لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى ، وذلك فى إطار الاتفاق بين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدمج المناهج البيئية فى التعليم الجامعى وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندسة داليا لطيف كبير أخصائى البيئة بالبنك الدولى وعدد من أساتذة ونواب الجامعة والقيادات المعنية بوزارة البيئة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية المتعلقة بتنفيذ مشروع متكامل يعمل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية، والذي يتضمن في إطاره نشر والتوسع فى الوظائف الخضراء، و يشمل بناء القدرات والإمكانيات الفنية فى ممارسة تلك الوظائف من خلال تعليم جامعي مختص بعلوم البيئة، مشيرة الى ان استحداث تعليم جامعي بيئي تحت عنوان "استحداث الوظائف الخضراء"، يهدف إلى إنشاء وبناء جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر والمستقبل من حماية و تنمية بيئية . مضيفة ان هذا النشاط في إطار المشروع يستهدف خلق مناهج تعليمية جامعية متقدمة تؤهل الخريجين للعمل في سوق العمل البيئي بمفاهيمه المختلفة بوعي وتكامل مع التطور الذى يشهده هذا المجال على المستوى الوطني والعالمي ، مما يعطى المنشآت و الكيانات التي سوف تستفيد من خريجي هذا البرنامج القدرة على مواكبة المتطلبات الفنية للتوافق البيئي مع القوانين البيئية المصرية و الدولية ومتطلبات حماية البيئة و مواردها و دعم التنمية المستدامة بمفهومها الواسع.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المجتمع ككل شركاء في ملف البيئة من بحث علمي وقطاع مصرفي ومجتمع مدني وغيره، مشيرة إلى البدء في مشوار ربط السياسة بالعلم لسد الفجوة منذ سنتين حيث تم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لدمج البيئة في المناهج التعليمية، مؤكدة أهمية تخصيص مناهج تعليمية خاصة بالبيئة، لخلق كوادر مؤهلة للعمل في المجال البيئي.

وأضافت أن شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام "أستعادة النظام البيئي.. من أجل الطبيعة"، ينطبق على الهدف من مذكرة التفاهم من خلال خلق كوادر تمنع التدهور البيئي وضمان استدامة دعم سوق العمل بالعمالة المؤهلة علميا ، فموضوع مثل تغير المناخ يحتاج إلى توافر كوادر ومنهج ودراسة باحتياجات السوق والتعرف على التكنولوجيات والرؤى المختلفة فى هذا المجال .مقترحة ان يتم من خلال مذكرة التفاهم دعم ابحاث موضوعات تغير المناخ وخاصة وان مصر بصدد استضافة مؤتمر تغير المناخ ال٢٧ وهو أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال البيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على أن إطلاق تلك البرنامج يأتي في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 . مضيفا أنه تم تصميم البرنامج بصورة ديناميكية تتسم بالعمق والشمول وترتكز على الابتكار والفكر الإبداعي والتعلم التشاركي والمناقشات المتزامنة والعمل الجماعي والتفكير الناقد ومعالجة التحديات المعاصرة والإدارة المثلى للأزمات وهو ما يميز الجيل الرابع من التعليم. حيث يتميز برنامج العلوم البيئية بدراسة وتحليل ومعالجة التحديات البيئية المعاصرة كالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتلوث الهواء والمياه والتربة والاستدامة البيئية.

وأضاف الخشت، أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وأن البرنامج مصمم لتأهيل جيل مطور وكوادر من الخريجين المتميزين على دراية بتحديات العصر والإستدامة المعرفية والتنموية والاقتصادية والبيئية، مطبقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطويع إمكانات البرمجيات الحديثة ونظم المعلومات والاستشعار عن بعد، وتم إعداده طبقا لمعايير الجودة العالمية وبالتعاون والشراكة مع العناصر المختلفة لسوق العمل والهيئات ذات الصلة محليا ودوليا ومنها جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة

وعلى الصعيد الدولي جاري الاختيار بين عدد من الجامعات المتميزة عالميا لعمل توأمة خاصة بالبرنامج ليتميز بالصبغة الدولية ولتطوير الخبرات وتبادل المؤهلات والامكانيات.

وأوضحت ممثلة البنك الدولي أن الهدف من برنامج إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ هو هدف تنموي، مشيرة إلى أهمية الربط بين العلم وسوق العمل لخلق فرص عمل للشباب وخلق الكوادر المناسبة لتحديات المستقبل المختلفة فيما يخص حماية البيئة والتغيرات المناخية، موضحة أن من مميزات هذا البرنامج انه يؤهل الطالب لشغل الوظائف الخضراء، موضحة أهمية توأمة هذا البرنامج مع الجامعات الدولية لتبادل الخبرات ، وأن و يتم محاكاته بتطبيقه في كافة الجامعات المصرية الأخرى.

ويلتزم الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم بإعداد مقرر علمى باللغتين العربية والإنجليزية لبرنامج التعليم الجامعى المختص بعلوم البيئة ( خريجين ودراسات عليا وتدريب مستمر)، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي خاص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه لتضمين المفاهيم البيئية داخل برامج التعليم الجامعي القائمة والمستحدثه. وأيضا ادراج مناهج علمية على مستوى مراحل الخريجين والدراسات العليا عن إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وإنشاء كيان لتنظيم برامج تدريبية معتمدة بصورة دورية للعاملين فى مجال البيئة وحمايتها، وعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا البيئية، واطلاق حملة توعية مشتركة حول إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية.​