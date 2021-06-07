اللجنة الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الري تعقد أولى اجتماعاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري والذى عقد يوم الأحد الموافق ٦ يونيو ٢٠٢١ باستخدام تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث ترأس الاجتماع من الجانبين كلاً من الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري المصرية وحسين عبد الأمير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي، ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رجب عبدالعظيم، حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل محدودية الموارد المائية، والمجهودات التي تبذلها الدولة حاليًا لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعى من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه.

واستعرض الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومنسق اللجنة مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر ٢٠٢٠ ومنها تقنيات الري الحديث ، إعادة الإستخدام، طرق المعالجة ، القضاء على التصحر ، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة وعضو اللجنة الضوء على أعمال وحدة النظم الجغرافية بالقطاع فى مجال إستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي ورصد التعديات على حرم النهر والأراضى الزراعية ، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

واستعرض الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد وعضو اللجنة، التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات بالوزارة "التليمتري" ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم في الآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد، مع إعطاء نبذة عن جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى يسهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

ومن جانبه استعرض رئيس الجانب العراقى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ، وأن معظم الموارد المائية في العراق تأتي من خارج الحدود، كما وضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات ، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد والاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود و مجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.

وقام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ لإجراء العديد من الزيارات الميدانية ، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها أثناء الاجتماع، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل اى اجراءات مستقبلية في إطار مذكرة التفاهم.