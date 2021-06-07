مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من إجراء 500 ألف معاينة.. وتركيب 215 ألف عداد كودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن عدد الوحدات التي تقدمت بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية بلغت 2 مليون و400 ألف وحدة سكنية، منوهًا بعدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء بلغ مليونًا و44 ألف طلب.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه بلغ إجمالي عدد المعاينات 500 ألف معاينة، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد العدادات التي تم تركيبها 215 ألف عداد حتى الآن.

ولفت المصدر إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتقنين وضع الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العداد الكودي حتى نهاية الشهر الجاري.

وتابع المصدر بأن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، موكدًا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن؛ وهو ما يهدر في بعض الأحيان حق الدولة.

ونوه المصدر بأن من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلي لمستخدمي نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتًا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.