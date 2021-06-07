شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء في يومها الثالث، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث يؤدي الطلبة امتحان مادة اللغة الانجليزية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 8801 طالبًا وطالبة في عدد 85 مدرسة على مستوي المحافظة يؤدون الامتحانات اليوم في محافظة شمال سيناء.

أضاف، أن الطلبة يؤدون امتحان مادة اللغة الانجليزية، في عدد 589 لجنة بواقع 15 طالب وطالبة في كل لجنة تنفيذا للإجراءات الإحترازيه والوقائية والتباعد الأمن بين الطلاب اثناء تأدية الإمتحانات.

اشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الادارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان امتحانات الشهادة الاعدادية.