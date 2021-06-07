شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبيه للأطباء والتمريض بكفرالشيخ حول كورونا والفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة التدريب بالمديرية أقامت اليوم دورات تدريبية للأطباء والتمريض بمختلف مستشفيات محافظة كفرالشيخ وذلك لحرص وزارة الصحة على الإهتمام بالتعليم الطبى المستمر والإطلاع على كل ماهو جديد في مجال الطب، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية، ودارت مواضيع الدورات عن فيروس كورونا ومستجدات الوضع الصحى وmucomycosis (الفطر الأسود )، واضافت أن قطاع الصحة بكفرالشيخ على استعداد تام لمواجهة أي إصابات بكورونا أو الفطر الاسود.