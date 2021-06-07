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استمرار تطهير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم الأثنين، تطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل بدء امتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الثالث الإعدادي، في اليوم الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، وذلك لمجابهة .

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.

لفت رضوان إلى انتهاء امتحانات اللغة العربية والجبر والاحصاء خلال اليومين الماضيين دون أي شكاوي من الطلبة وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتي الخميس المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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