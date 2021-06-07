شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطهير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم الأثنين، تطهير وتعقيم لجان الامتحانات قبل بدء امتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الثالث الإعدادي، في اليوم الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.

لفت رضوان إلى انتهاء امتحانات اللغة العربية والجبر والاحصاء خلال اليومين الماضيين دون أي شكاوي من الطلبة وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتي الخميس المقبل.