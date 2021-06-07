شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» توفر لقاحات كورونا للعاملين بالتنسيق مع «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اتخاذ الاجراءت الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط لتوفير فريق طبي بمقر مركز التدريب والخدمات الكائن بخزان مياه غرب أسيوط بعد تهيئة العيادة الطبية بالشركة لتلقى العاملين لقاح فيروس كورونا، حرصا على سلامة وصحة العاملين واسرهم.

وأوضح الفريق الطبي الحصول على لقاح كورونا كإحدى الطرق الفعالة والآمنة التي يكتسب بها الشخص مناعة ضد فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة عمل آمنة.