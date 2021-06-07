شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى العزل بجامعة القاهرة: تراجع إصابات كورونا ونسبة التعافى 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى المخصصة لعزل حالات مصابى فيروس كورونا، أن هناك تراجع فى معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية، وأن هناك تراجعا فى عدد الحالات التى تصاب بالفيروس.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا بين المصابين المحجوزين فى مستشفى قصر الفرنساوى تسجل 95% من بين الحالات، نتيجة لتطبيق البروتوكولات العلاجية.

وأكد الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، أن هناك تناوبا بين الاطقم الطبية العاملة فى المستشفى ولا توجد أى إصابات بين أطقم التمريض نظرا لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما أن التناوب يضمن عدم حدوث مقابلات بين الاطقم الطبية للحفاظ على توفير كافة الخدمات المقدمة لمصابى الفيروس.

وكان الدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات قصر العينى، أن مستشفى قصر العينى أجرت ما يقرب من 83 ألف مسحة كورونا منذ شهر يونيو الماضى.