شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: حملات لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية المياه ببني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة تقوم بعمل ندوات توعية بمركز بنى مزار بقرى الفرجانى وصندفا الفأر ضمن خطط سلامة ومأمونية المياه.

واكد ان هذه الأنشطة تأتى تنفيذا لتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.

وأضاف الشهاوى أنه يتم عمل لقاءات مع عمد ومشايخ هذه القرى ولقاءات مع المواطنين واستبيانات لتعريفهم بأهمية الحفاظ على مصادر المياه وكيفية تخزين المياه بشكل آمن فى المنزل فى حالة رغبتهم لتخزين المياه.