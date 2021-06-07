شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 956 حضانة ضمن المشروع القومى للطفولة المبكرة بمركز الطود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت «المصرى اليوم» جولة تفقدية لمشروعات الطفولة المبكرة، لنموذج الحضانات بقرية الندافين بمركز الطود بمحافظة الأقصر، أمس.

وقال محسن ناجى، مدير المشروع القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى: هذه الجولة فى إطار الاحتفالات بمرور 7 سنوات من الإنجازات بتوجه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا التركيز على القرى الأكثر فقرا واحتياجا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، من خلال تطوير 956 حضانة على مستوى الجمهورية، مع تحسين مؤشرات التغذية ومستوى الطفل وقدرته على البناء والتفكير. موضحًا أنه سيتم التوسع فى إنشاء ٥ آلاف حضانة فى عامين ضمن مبادرة «حياة كريمة».

إنشاء 5 آلاف حضانة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة: من حسن الطالع أن نبدأ من محافظة الأقصر، لأن التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر، موضحا أن هناك 75 مدرسة تعليم مجتمعى تخدم 2200 طالب وطالبة بالتعليم المجتمعى. وأشار «حسن» إلى تجهيز 50 مشروعا، قريبا، بالتعاون مع وزارة التضامن، ضمن برنامج فرصة، وبناء مدارس، بالتعاون مع شركاء النجاح.

إنشاء 5 آلاف حضانة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح «حسن» أن هناك 300 شاب وفتاة بالأقصر تم تدريبهم لإعداد مشروعات، لافتا إلى أن وزارة التضامن تستعد لإطلاق مشروع فرصة، لتمكين المستفيدين من «تكافل وكرامة»، من إقامة وحدات إنتاجية، وكل هذه المشروعات تصب فى بناء إنسان مصرى واعد وتوفير حياة كريمة للجميع. وقال صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن بالأقصر: «فكرة العمل على الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، جديدة، موجها الشكر إلى محافظ الأقصر لدعمه لهم وتقديمه كافة التسهيلات».

إنشاء 5 آلاف حضانة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال خالد عمران، المدير الإقليمى لمؤسسة مصر الخير: «الدعم اليومى من مديرية التضامن بالأقصر يؤكد على نقطة أننا نستهدف فئة عمرية من يوم لـ 4 سنوات، ضمن البرنامج القومى للطفولة المبكرة والاهتمام بالطفل وتطوير الحضانات.

إنشاء 5 آلاف حضانة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة

وأشار إلى ضرورة البدء ببناء نمو الطفل، موضحا أن المشروع يستهدف تنمية العامل البشرى ومديرى الحضانات ما يضمن لنا الاستمرارية، والتنسيق مع «التضامن»، وبناء كوادر، ولدينا 3 مراحل للوصول إلى 200 قاعة، مشيرا إلى أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن.