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اليوم.. مطرانية كاثوليك المنيا تستأنف أنشاطها الكنسية وسط إجراءات احترازية

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك في المنيا استأنف الاجتماعات الروحية والأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات ومدارس الأحد، اليوم الاثنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء المستجد.

وأصدرت الايبارشية، برئاسة الأنبا باسيليوس، بيانا تضمن العودة للأنشطة الروحية وعدم البعد عن الكنيسة، فترات طويلة، وخاصة لطول وقت الأجازة الصيفية، لأبنائنا الطلاب.

وتضمن البيان تكليف رعية الكنيسة، بما تراه مناسبا، للحفاظ على أبنائنا، ولتجنب الوباء، ما أمكن ذلك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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