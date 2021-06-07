شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطرانية كاثوليك المنيا تستأنف أنشاطها الكنسية وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك في المنيا استأنف الاجتماعات الروحية والأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات ومدارس الأحد، اليوم الاثنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

وأصدرت الايبارشية، برئاسة الأنبا باسيليوس، بيانا تضمن العودة للأنشطة الروحية وعدم البعد عن الكنيسة، فترات طويلة، وخاصة لطول وقت الأجازة الصيفية، لأبنائنا الطلاب.

وتضمن البيان تكليف رعية الكنيسة، بما تراه مناسبا، للحفاظ على أبنائنا، ولتجنب الوباء، ما أمكن ذلك.