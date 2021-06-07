شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التجريبى فرصة للطلاب للتعرف على طبيعة الأسئلة وعددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الامتحان التجريبى الثالث الذى يعقد لطلاب الثانوية العامة بداية من 21 من الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الاختبار فرصة حقيقة حتى يتعرف الطالب على نوعية الأسئلة، والتى ستكون نموذجا محاكيا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن الامتحان التجريبى فرصة حقيقة للطلاب حتى يتعرفوا يعيشوا أجواء امتحانية استعدادا للامتحان الحقيقى الذى ينطلق يوم 10 يوليو 2021.

وشددت الوزارة على أهمية الحضور للطلاب للحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، وتوفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

وأوضحت الوزارة على أنه يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت، واستكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا، كما يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية")، ويحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).