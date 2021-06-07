شكرا لقرائتكم خبر عن %53 من القراء يتوقعون القضاء على الغش بامتحانات الثانوية لوجود كاميرات باللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع أن يقضى وجود كاميرات فى لجان الثانوية العامة على ظاهرة الغش؟"، توقع غالبية القراء أن يقضى وجود كاميرات بلجان الامتحانات على ظاهرة الغش.

وتوقع 53% من القراء أن يقضى وجود كاميرات فى لجان الثانوية العامة على ظاهرة الغش، بينما توقع 47% من القراء عدم تأثير وجود الكاميرا على ظاهرة الغش في الامتحانات.