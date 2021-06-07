شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعدادية القاهرة يؤدون اليوم امتحان العلوم آخر اختبارات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم طلاب الشهادة الإعدادية، بالقاهرة، امتحانات نهاية العام الدراسى 2020 / 2021، وذلك بامتحان مادة العلوم، حيث أدى الطلاب أمس امتحان مادة الجبر والإحصاء، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إلزام الجميع بارتداء الكمامة ، كما يتم توزيع 14 طالبا فقط بكل لجنة للحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان.

ويؤدى 82030 طالبا و76766 طالبة بمجموع 158796 طالبا وطالبة امتحانات إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، بالقاهرة، داخل 75 لجنة بالإضافة لـ2 على مستوي الجمهورية من بينهم 1 من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية، كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئه تحدث على الفور.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.