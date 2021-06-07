شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فى «مناورة» يقطع الكهرباء عن 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر بوزارة الكهرباء، إنه أثناء إجراء مناورة لتوصيل التيار الكهربائى من مصدر آخر، حدث عطل مفاجئ أدى لحدوث انقطاعات كهربائية فى عدد من المحافظات، وسرعان ما تم استدراكه خلال 10 دقائق فقط من حدوث العطل.

وأضاف أنه تم رفع تقرير فنى بالواقعة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تضمن الأسباب التى أدت لحدوث العطل، وأن أعمال الصيانات والإحلال والتجديد فى شبكات نقل الكهرباء، وافتتاح عدد من محطات المحولات، حالا دون حدوث إظلام تام مثلما حدث منذ سنوات، لافتًا إلى أن مثل تلك الأعطال واردة فى شبكة كهربائية كبيرة مثل الموجودة فى مصر، ولكن التعامل معها بالسرعة اللازمة هو المعيار الحقيقى لكفاءة الشبكة والعاملين عليها.

وكان عطل مفاجئ فى الشبكة الرئيسية بمحطة محولات نجع حمادى، والتى تغذى محافظات الصعيد، ومنها قنا والبحر الأحمر والأقصر وسوهاج وأسوان، تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى لمدة تزيد على 30 دقيقة. ففى قنا، تسبب عطل مفاجئ فى الشبكة الرئيسية بمحطة محولات نجع حمادى فى انقطاع الكهرباء. وفى البحر الأحمر، شهدت 4 مدن انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائى تراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، بعد إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات قنا.

وفى أسوان، شهدت المحافظة انقطاع التيار الكهربائى عن مراكز وقرى المحافظة واستمر الانقطاع من 30 دقيقة لنحو 60 دقيقة، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المناطق السكنية والمرافق الخدمية خلال تلك الفترة، والتى لم تتأثر بسبب قصر فترة انقطاع التيار، حيث سرعان ما عاد التيار خلال تلك الفترة.

وأشار الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة فى أسوان، إلى أن جميع المستشفيات التابعة للوزارة لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى عن المحافظة، لوجود محولات كهربائية ومولدات احتياطية بالمستشفيات تعمل أوتوماتيكيًا فى حال انقطاع التيار الكهربائى العمومى، حفاظًا على حياة المرضى وانتظام عمل الأجهزة بالمستشفيات. وفى الأقصر، انقطع التيار لمدة ساعة وربع الساعة بسبب حدوث عدم انتظام فى الجهد فى شبكة الكهرباء.

وأعلنت غرفة عمليات مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر انقطاع الكهرباء بالمدينة، لمدة 6 ساعات، لأعمال الصيانة الرئيسية.