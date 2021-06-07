شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء مركز شباب وكنيسة بمدينة معا بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحى إمام مدير مشروع مدينة معا، بالقاهرة، أنه جارى إنشاء النادى الرياضى وتم توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لانشائه، كما تم الانتهاء من تصميمات الكنيسة والمستشفى، والمول التجارى، وكذلك دار مسنين وأيتام، ومنطقة الحضانات والتى تستقبل أطفال من سن يوم لأربع سنوات وسيتم تسليمها خلال شهرين، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف مدير المشروع لـ" الخليج 365، أن المساحة بالكامل محاطة بسور، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تكفلت بالمرافق وتم الانتهاء منها ، وأن العمارات مجهزة بدش مركزى لجميع الوحدات بكابل منفصل لكل وحدة، وشبكة نت وتلفونات لكل وحدة، وكذلك غاز وكهرباء ومياه، وأن فرش الوحدات تتولاه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وتابع : سيتم تخصيص شركة أمن ونظافة بعد تشغيل المشروع، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المشروع وتشغيله لخمس سنوات بالتعاون مع محافظة القاهرة، تعود ملكية المدينة بالأرض وما عليها للمحافظة بدون مقابل .

وتضم مدينة معا بالسلام 4416 وحدة سكنية على مساحة 62 فدانا، حيث تم تنفيذ الوحدات السكنية على نموذجين، نموذج 65 مترا غرفتين وصالة والنموذج الثانى 3 غرف وصالة 85 مترا، والمشروع بالكامل مقام على مساحة 62 فدان ارض مخصصة من محافظة القاهرة للمؤسسة لإقامة مجتمع متكامل عليها.