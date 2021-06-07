شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة قبل 20 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الجارى 2021، قبل 20 يونيو الجارى، حيث تتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن رقم الجلوس إلكترونيا، كما يستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة التابع لها.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع"، إن الكنترولات انتهت من إعداد إرقام جلوس طلاب الثانوية العامة وجار مراجعتها قبل إعلانها بشكل رسمي، موضحة أن إرقام الجلوس مرتبطة بمقار لجان السير على مستوى الجمهورية، وخريطة توزيع الطلاب على المدارس التي سيؤدون الامتحانات بها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.