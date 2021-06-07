شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشين البابا تواضروس الدير على اسمه.. تعرف على القديس الأنبا توماس السائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة أحبار الكنيسة، ثلاثة مذابح فى كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، إلى جانب أيقونة البانطوكراتور في شرقية كل هيكل وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وخلال السطور التالية نعرض من هو القديس الأنبا توماس السائح..

1 - وُلد أنبا توماس بشنشيف (شنشيف)، بإقليم أخميم بسوهاج.

2 – ولد من أبوين مسيحيين محبين لله، ربياه وأدباه بآداب الكنيسة.

3 - عاش حياة تزيد عن مائة سنة ولا تتعدى 130 سنة.

4 – سكن في جبل شنشيف القريب من قريته وأختار مغارة عاش فيها حياة العزلة والنسك.

5 – أحب حياة العزلة الفردية ولم يكن يخالط الإخوة الرهبان إلا وقت الصلاة.

6 – كان يذهب من وقت إلى آخر إلى القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين.

7 – تقول الروايات أنه منح مواهب روحية خدم بها إخواته الرهبان وكان لديه صوت هادى فى التسبيح لله – كصوت الملائكة ، حافظاً الكتب المقدسة ، كاملاً فى الفضائل المسيحية.

8 - شهد عنه الأنبا شنودة قائلاً : أنه لم يكن أحد يعادله وان السيد المخلص خاطبه فماً بفم وإن الملائكة حضروا عنده مراراً كثيرة.

9 - توفى القديس فى الخليج 365 والعشرين من شهر بشنس سنة 168 للشهداء الموافق 452 م تقريباً.