اليوم.. مصر للطيران تسيّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنها 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 36 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، واشنطن، إربيل)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.