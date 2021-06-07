"جنازة السيدة البيضاء".. رواية جديدة لعادل عصمت تبدأ من الحملة الفرنسية وتنتهي بثورة يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يصدر قريبًا عن الكتب خان، رواية "جنازة السيدة البيضاء" للكاتب عادل عصمت، والتي يقدم فيها تجربة فنية جديدة ومتعمقة في شخصية وحياة عالمه الأثير في ريف الدلتا المصرية.

تبدأ رواية "جنازة السيدة البيضاء" من لحظة الذروة، يقدم فيها "عادل عصمت" أكثر أعماله درامية، من خلال لحظات احتضار "نعمة"، الأم والزوجة، مؤلفًا لها نشيدًا جنائزيًا شجيًا وإنسانيًا. مستعينًا بخمسة خطوط لحنية تتقاطع وتتشابك وتتصاعد معًا على إيقاع أنفاس "نعمة الأبيض" الأخيرة، حتى تصل ذروتها اللحنية عند جنازة السيدة البيضاء.

والخطوط الخمسة هي أصوات الزوج، والعاشق، والابنة، ونعمة الأبيض، والرواي.

خمسة وجوه أو آلات لحنية اختار الكاتب أن يكشف لنا من خلالها قصة السيدة البيضاء منذ كانت فتاة جميلة حالمة في قريتها وكيف صارت في طليعة المتعلمات من فتيات القرية، ومصيرها مع زوج مستبد.

تتناول الرواية رحلة السيدة البيضاء من الطفولة إلى الكهولة ثم الموت، بعد أن انطفأت فيها شعلة النور والحياة، حيث تتشابك مع تاريخ قرية "نخطاي" الذي يسرده الراوي منذ الحملة الفرنسية على مصر وحتى ثورة 25 يناير.

يتعمق الكاتب أكثر في منطقته الأثيرة، في ريف الدلتا، من خلال الكشف عن الإرث الأخلاقي والاجتماعي والجغرافي الذي يحيط بشخصياته، ويشكل مصائرهم، وتكتسب الرواية عمقًا ورمزية من خلال الحفر في طبقات المجتمع الذي تقدمه، وهو بالتأكيد قطعة من روح مصر، برع الكاتب في كشفها ورصد تحولاتها وأثرها في قالب روائي لم يتخل عن فنيات القص والحكي والدراما، محافظًا على الإمتاع والمؤانسة بسلاسة لغوية وفنيات آسرة.

"جنازة السيدة البيضاء" عمل روائي ممتع ونافذ، يحمل بين طياته مستويات عديدة للقراءة، يكتسب فرادته من بناءه الدرامي وشكله الجمالي الأصيل.