صندوق الثروة الحيوانية يطلق قوافل إرشادية وتوعوية بأسواق الماشية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اليوم الأحد، حملة قوافل إرشادية بأسواق الماشية المنتشرة بمحافظات الجمهورية والمفتوحة، بقرارات الإدارة المحلية؛ لتوعية المربين بأهمية التأمين على الماشية، والمزايا التي يمنحها الصندوق لهم.

وقال اللواء الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك يأتي في إطار الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية؛ والتي تتبناها القيادة السياسية، وبناء على توجيهات وتعليمات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بصغار الفلاحين والنزول إليهم والتواصل الدائم معهم؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأوضح صابر أنه تم التنبيه على كل القائمين على هذه القوافل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم إطلاق ٣ قوافل بيطرية إرشادية؛ الأولى بسوق تلا العمومي للماشية بمحافظة المنوفية، والثانية بسوق الماشية بالدلنجات بمحافظة البحيرة، فضلًا عن قافلة إرشادية بسوق القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع مساعد وزير الزراعة للطب البيطري بأنه تم من خلال هذه القوافل استعراض مزايا التأمين على الماشية وفوائده لمربي الثروة الحيوانية الموجودين بالأسواق، وكذلك تمت الإجابة عن تساؤلات الموجودين بالأسواق والمتعلقة بالتأمين ورعاية الحيوانات، كما تم توزيع الملصقات التعريفية الخاصة بالصندوق على المربين.