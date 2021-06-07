وزير الزراعة: "بحوث الصحراء" يدعم مشروع المليون ونصف فدان والخدمات التدريبية للمستفيدين منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد؛ يهدف إلى استصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، لخلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، مع تنظيم الاستفادة من موارد المياه الجوفية، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقًا للأساليب والطرق العلمية الحديثة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، التي شهدها وزير الزراعة اليوم الأحد؛ لاستعانة الشركة بالخدمات البحثية التي يقدمها مركز بحوث الصحراء، وخبراته في مناطق الاستصلاح الجديدة.

وقَّع على البروتوكول الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، واللواء مهندس أ.ح عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وصرح اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، بأنه

وفقًا للبروتوكول، يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفير دراسات جدوى اقتصادية للأنشطة التكاملية المقترحة؛ وذلك للمساحة المتاحة لكل شركة من شركات المستفيدين تحت ظروف محددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، وفقًا لمحددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات الأراضي، فضلًا عن وضع الخطة العامة للإدارة الزراعية المتكاملة متضمنًا المحاصيل الاستراتيجية المقترح زراعتها والإشراف الفني على تنفيذ الأنشطة الزراعية من خلال خبراء مرکز بحوث الصحراء، إضافة إلى عقد دورات تدريبية إرشادية للمستفيدين في المجالات الفنية الزراعية المختلفة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي وإنشاء مزارع إرشادية بالمناطق المخصصة للمستفيدين بأراضي المشروع؛ بهدف نشر الوعي الفني عن أنسب العناصر المتوائمة مع الظروف المناخية للمناطق المطلوبة للاستزراع والتنمية والإدارة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال د.عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يقدم خدماته البحثية، والتطبيقية في شتى المجالات المتعلقة باستكشاف وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية بالصحاري المصرية؛ خصوصًا في ما يتعلق بالمياه والتربة والنبات والحيوان والإنسان والطاقة غير التقليدية، فضلًا عن دراسة التحديات البيئية والتي تعوق تنمية الموارد الطبيعية بالصحاري المصرية ومناطق الاستصلاح الجديدة؛ والتي من أهمها التصحر والكثبان الرملية والتغير المناخي، وكذلك مشاركته الفعالة في دراسة وتخطيط المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية وَفق توجهات الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن إنشاء قواعد بيانات قومية للموارد الطبيعية والبشرية في الصحاري المصرية؛ للمساهمة في جهود الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية، والمساعدة في خلق فرص عمل للشباب، وخدمة متخذي القرار.

حضر توقيع البرتوكول قيادة الوزارة وشركة الريف المصري.