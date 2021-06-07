شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مسؤولي الإشغالات والنظافة بنزلة حسين بمركز المنيا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، مشرف النظافة، ومسئول الإشغالات، بالوحدة المحلية لنزلة حسين، للشئون القانونية للتقصير في اداء المهام المكلفين بهما.

كانت لجنة برئاسة الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز قد قامت بمتابعة الانضباط وتقصي الحالة العامة بنطاق قري وعزبة الوحدة المحلية لنزلة حسين وعلي المكاتب الخدمية والوحدات الصحية الواقعة بنطاقها.

حيث تبين من خلال عمل اللجنة ومرورها بملاحظة عدم وجود عمال النظافة بأماكنهم مع عدم التزامهم بالتكليفات والأعمال، .ومن ثم تم إحالتهم مع المشرف للشئون القانونية للتحقيق.

كما تلاحظ وجود أعمده بالطريق العامة معمل ولا تحمل أسلاك وقد وجهة رئيس القرية برفع الأعمدة والاستفادة منها وزرعها في أماكن محرومة.

كما تلاحظ وجود إشغالات على جانبي الطريق مما عطل المارة، حيث تم إحالة مسؤول الإشغال لإدارة الشؤون القانونية.