شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدر توجيهات لمقاومة البعوض في مصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتكثيف الحملات اليومية لمقاومة البعوض بالفترة الصباحية، والرش بالمبيدات عن طريق مواتير الرش الخاصة بالمدينة وكذلك بالفترة المسائية بأجهزة الضباب المحمولة على السيارات ليلا لتجوب شوارع المدينة بداية من منطقة الفنار غربا ومنطقة النرجس ومنطقة الزهراء ومنطقة السلام ومنطقة الأمل ومنطقة الفيروز شرقا، موجهاً بتكثيف الحملات الدورية على مدار اليوم للقضاء على البعوض واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للقضاء عليها في أماكن تكاثرها.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، باستمرار أعمال التطوير التي يشهدها مصيف بلطيم، وأعمال النظافة بالفترة الصباحية والمسائية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، وإزالة الحشائش الضارة والغاب وتسوية التربة الرملية ونظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات، وضرورة السعي لتقديم الأفضل لخدمة المصطافين.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم