شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية بعد اعتمادها على الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدينة مرسى علم و القصير من المدن التى لم تحظى باهتمام طوال السنوات الماضية ، حيث كانت فى السابق تعتمد جميع القرى السياحية و المبانى السكنية على وحدات الديزل لتوليد الكهرباء مما تسبب فى ضعف عجلة التنمية بهذه المدن ، و نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، فى ربط مدينتى مرسى علم و القصير لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء و توصيل التيار الكهربائي لهذه المدن بأعلى جودة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لقناة السويس حيث قامت الوزارة بعمل الآتي:

1-اطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف و ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

2- إنشاء محطة محولات القصير جهد 66/22 ك.ف قابلة للتوسيع بجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة.

3- إنشاء الخط الكهربي سفاجا/ القصير بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 360 مليون جنيه.

3- تركيب محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه.

4-البدء في إنشاء الخط الهوائي القصير/ مرسى علم/ برنيس بطول حوالي 285 كم وبجهد 220 ك.ف وتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه.

5- توسيع محطة سفاجا بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 30 مليون جنيه.