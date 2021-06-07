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كل ما تريد معرفته عن ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية بعد اعتمادها على الديزل

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدينة مرسى علم و القصير من المدن التى لم تحظى باهتمام طوال السنوات الماضية ، حيث كانت فى السابق تعتمد جميع القرى السياحية و المبانى السكنية على وحدات الديزل لتوليد الكهرباء مما تسبب فى ضعف عجلة التنمية بهذه المدن ، و نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، فى ربط مدينتى مرسى علم و القصير لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء و توصيل التيار الكهربائي لهذه المدن بأعلى جودة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لقناة السويس حيث قامت الوزارة بعمل الآتي:

 

1-اطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف و ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

 

2- إنشاء محطة محولات القصير جهد 66/22 ك.ف قابلة للتوسيع بجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة.

 

3- إنشاء الخط الكهربي سفاجا/ القصير بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 360 مليون جنيه.

 

3- تركيب محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه.

 

4-البدء في إنشاء الخط الهوائي القصير/ مرسى علم/ برنيس بطول حوالي 285 كم وبجهد 220 ك.ف وتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه.

 

5- توسيع محطة سفاجا بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 30 مليون جنيه.

 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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